Туман и гололед прогнозируют в Казахстане в воскресенье

Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий.

На большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, с прохождением фронтальных разделов пройдут осадки. Местами по республике сохраняются туман, гололед, усиление ветра, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Алматинской области местами - туман, гололед, в районе Алакольских озер ветер 20-25, порывы более 30 м/с. В Жамбылской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман, ветер 15-20, порывы 23-25 м/с. В Мангыстауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Актюбинской, Павлодарской областях местами ожидается туман, гололед. В Карагандинской, Северо-Казахстанской, Кызылординской, Акмолинской областях местами – туман, гололед, ветер 15-20 м/с, в Акмолинской области местами ожидается низовая метель.

Погода в Алматы: 6°, частично облачно

Погода в Астане: -2°, облачно, слабый снег.

Полный прогноз погоды на 20 января.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!