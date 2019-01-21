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В Казахстане ожидается неустойчивая погода

В Астане прогнозируют туман, гололед, на дорогах гололедица.

Фото : Gorobzor.ru21 января 2019, 09:23

Синоптики РГП "Казгидромет" опубликовал прогноз погоды в Казахстане на 21 января, передает Zakon.kz.

По их информации, на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, с прохождением фронтальных разделов пройдут осадки. Местами по республике сохраняются туман, гололед, усиление ветра.

"В Алматинской области местами - туман, гололед, в районе Алакольских озер ветер 20-25, порывы более 30 м/с. В Жамбылской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман, ветер 15-20, порывы 23-25 м/с. В Мангыстауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Актюбинской, Павлодарской областях местами ожидается туман, гололед. В Карагандинской, Северо-Казахстанской, Кызылординской, Акмолинской областях местами – туман, гололед, ветер 15-20 м/с, в Акмолинской области местами ожидается низовая метель", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в Астане 21 января ожидается туман, гололед, на дорогах гололедица. В Акмолинской области местами ожидается туман, гололед,низовая метель, на дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный местами 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.

Прогноз погоды в Алматы: днем 1°, преимущественно облачно: слабый снег.

Прогноз погоды в Астане: днем -2°, облачно: снег.

Прогноз погоды на 21 января.


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