Пассажирский автобус снес ограждение школы в Костанае

К счастью, обошлось без пострадавших.

В Костанае автобус протаранил ограждение школы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Alau.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 21 января около 13.00 по улице Маяковского. Пассажирский автобус маршрута №22 влетел в ограждение школы №23. По словам директора учебного заведения Бауржана Саутбаева, к счастью, обошлось без жертв.

"Родители звонят, переживают. Это был период, когда дети первой смены успели разбежаться, а учащиеся второй смены потихоньку подходили. Все в порядке. Автобус никого не задел. Единственное, снес три пролета ограждения. Но это исправимо", - поделился директор школы №23.

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