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Падение метеорита на "кровавую" Луну сняли на видео

На представленных кадрах запечатлена белая вспышка.

Фото : Открытые источники23 января 2019, 02:00

Специалисты из обсерватории Гриффита в Лос-Анджелесе запечатлели падение метеорита на Луну во время "Кровавого затмения", когда естественный спутник Земли окрашивается в красновато-оранжевые тона, передает РЕН ТВ.

Уникальное явление можно было наблюдать 21 января с 9:34 до 12:51 по времени Астаны.

На представленных РЕН ТВ кадрах запечатлена белая вспышка. Предположительно, она была вызвана падением метеорита, ударившегося о поверхность Луны.

Как пояснили ученые, огромное число кратеров на Луне служит наглядным свидетельством в пользу того, что на на нее часто падают астероиды. Это связано с тем, что у спутника нет плотной атмосферы, поэтому небесные объекты не сгорают до возможного столкновения.


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