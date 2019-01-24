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Протесты в Венесуэле после попытки госпереворота

По последним данным, во время столкновений с полицией и Нацгвардией погибли шесть человек, десятки пострадали.

Фото : Carlos Garcia Rawlins / Reuters24 января 2019, 10:00

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. О его признании заявили несколько стран Латинской Америки и США. Массовые митинги в поддержку Гуайдо — в материале РБК.

Участник оппозиционнного митинга держит плакат с ценами на продукты. В Венесэуле дефицит продуктов питания и медикаментов. Минимальная зарплата в стране составляет $30 в месяц.

Митингующие в Каракасе во время принесения Гуйадо символической присяги.

Хуан Гуайдо во время митинга в Каракасе.

Протестующие во время митинга протеста против правительства Николаса Мадуро. Надпись на плакате: "Хватит для свободной Венесэулы".

Антиправительственные акции проходят в нескольких штатах Венесуэлы. По последним данным, во время столкновений с полицией и Нацгвардией погибли шесть человек, десятки пострадали.

Хуана Гуайдо признали главой государства несколько стран и организаций, в том числе США. В ответ на это президент Николас Мадуро разорвал политические и дипломатические отношения с Вашингтоном.


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