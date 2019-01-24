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Курс доллара составил 378,06 тенге на торгах

Объем торгов – 41,85 млн долларов.

Фото : Alau.kz24 января 2019, 11:30

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 378,06 тенге за доллар (-0,48 тенге), объем торгов – 41,85 млн долларов (-33 100 тыс. USD).

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 55,6900 тенге за юань (-0,1000 тенге), объем торгов – 100 тыс. юаней (-100 тыс. юаней).

В обменниках курс доллара - 377,5-379,5 тенге, евро - 430,50432,9 тенге, рос.рубля - 5,71-5,76 тенге.

В торгах приняли участие 20 банков.


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