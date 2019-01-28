Тенге слабеет к доллару и рублю
Средневзвешенный курс доллара США составил 378,20 тенге.
Фото : camonitor.kz28 января 2019, 11:28
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара США составил 378,20 тенге за доллар (+0,74 тенге), объем торгов – 38,8 млн долларов (-16 700 тыс. USD).
Средневзвешенный курс рубля России составил 5,7730 тенге за рубль, объем торгов – 5 млн рублей.
Средневзвешенный курс китайского юаня составил 56,0610 тенге за юань (+0,5922 тенге), объем торгов – 2 млн юаней (-400 тыс. юаней).
В обменниках курс доллара - 377,7-379,5 тенге, евро - 431,5-434 тенге, рос.рубля - 5,73-5,78 тенге.
В торгах приняли участие 17 банков.
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