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Тенге слабеет к доллару и рублю

Средневзвешенный курс доллара США составил 378,20 тенге.

Фото : camonitor.kz28 января 2019, 11:28

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 378,20 тенге за доллар (+0,74 тенге), объем торгов – 38,8 млн долларов (-16 700 тыс. USD).

Средневзвешенный курс рубля России составил 5,7730 тенге за рубль, объем торгов – 5 млн рублей.

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 56,0610 тенге за юань (+0,5922 тенге), объем торгов – 2 млн юаней (-400 тыс. юаней).

В обменниках курс доллара - 377,7-379,5 тенге, евро - 431,5-434 тенге, рос.рубля - 5,73-5,78 тенге.

В торгах приняли участие 17 банков.


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