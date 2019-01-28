Южный циклон потеснит морозы в Казахстане

Прогноз погоды на 29-31 января 2019 года опубликовали синоптики.

Синоптики "Казгидромета" обещают казахстанцам скорое повышение температуры воздуха, передает Zakon.kz.

По данным специалистов, оставшиеся три дня в январе не внесут заметных изменений в погоде. По-прежнему значительное похолодание будет быстро сменяться потеплением и наоборот.

"В ближайшие сутки 35-ти градусные морозы вместе с холодным антициклоном переместятся на восток, а на Казахстан начнет смещаться циклон уже сформированный над югом Каспия. По мере своего перемещения на северо-восток циклон будет вызывать мокрый снег, гололед и туман на юге и юго-востоке республики, на севере, востоке и в центре он вызовет снегопады, метели, сильный юго-западный ветер и повышение температуры воздуха", - сообщает "Казгидромет".

28 января на большей части территории без осадков, лишь на западе, юге и на востоке сохранится неустойчивый характер погоды, с прохождением фронтальных разделов пройдут осадки.

Ранее сообщалось, что на территории Акмолинской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской, Костанайской и Восточно-Казахстанской областях в ближайшие сутки ожидаются сильные морозы.

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