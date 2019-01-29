Канадский хоккеист разъяснил свои слова о кумысе

Вероятнее всего, спортсмен приобрел в магазине испорченный продукт.

Недавно в СМИ появилось большое интервью Кертиса Волка, где он рассказал о своей жизни в Казахстане. Хоккеист заявил что его слова о кумысе были неправильно истолкованы. Сайт Шайба.kz решил выяснить, что на самом деле имел в виду канадец.

- Кертис, так что же все-таки было в той бутылке, ты узнал?

- Да, ситуация получилась странная. Я даже не знаю, что купил в супермаркете, молоко ли, или это был кефир некачественный, но вкус определенно мне не понравился. Но я никоим образом не хотел выразить неуважение к вашей стране и к национальным блюдам. И тем более не говорил, что ваши национальные блюда - гадость. Мои слова были неверно истолкованы. Когда рассказал об этой ситуации местным ребятам, они угостили меня настоящим кумысом, и он мне очень понравился. Думаю, теперь кумыс войдет в мой ежедневный рацион. Он содержит в себе столько полезных веществ. Это деликатесный напиток.

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