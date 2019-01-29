Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Канадский хоккеист разъяснил свои слова о кумысе

Вероятнее всего, спортсмен приобрел в магазине испорченный продукт.

Фото : ХК "Барыс"29 января 2019, 18:55

Недавно в СМИ появилось большое интервью Кертиса Волка, где он рассказал о своей жизни в Казахстане. Хоккеист заявил что его слова о кумысе были неправильно истолкованы. Сайт Шайба.kz решил выяснить, что на самом деле имел в виду канадец.

- Кертис, так что же все-таки было в той бутылке, ты узнал?

- Да, ситуация получилась странная. Я даже не знаю, что купил в супермаркете, молоко ли, или это был кефир некачественный, но вкус определенно мне не понравился. Но я никоим образом не хотел выразить неуважение к вашей стране и к национальным блюдам. И тем более не говорил, что ваши национальные блюда - гадость. Мои слова были неверно истолкованы. Когда рассказал об этой ситуации местным ребятам, они угостили меня настоящим кумысом, и он мне очень понравился. Думаю, теперь кумыс войдет в мой ежедневный рацион. Он содержит в себе столько полезных веществ. Это деликатесный напиток.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты