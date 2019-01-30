Глава государства поручил наладить работу по привлечению инвесторов

Они приезжают, потолкались, никто их не принял и уезжают - Назарбаев.

Нурсултан Назарбаев поручил министрам Атамкулову, Мамину и Касымбеку наладить работу по привлечению иностранных инвесторов, передает корреспондент Zakon.kz.

"В мире растет конкуренция за инвестиции. Ставится задача создать комплексную экосистему привлечения инвестиций с акцентом на инвесторов из развитых стран. Вновь назначенному министру иностранных дел Атамкулову даны полномочия по синхронизации работы всех уровней от загранучреждений и до акиматов. Это общая задача всего правительства, а он, как инструмент, который использует свои возможности в посольствах и кадрах. Всем надо работать", - сказал Президент.

Он отметил, что каждый год встречается с "капитанами" бизнеса, которые говорят, что будут вкладывать в Казахстан, но в итоге уезжают, потому как не находят поддержки внутри страны.

"Они приезжают, потолкались, никто их не принял и уезжают. Сколько крупных компаний из Японии, США, Германии пришли и ушли. В каждом отраслевом министерстве, акиматах, нацкомпаниях нужно закрепить конкретного заместителя, персонально отвечающего за инвестиционную работу. Мамин, Атамкулов, Касымбек нужно выстроить взаимодействие, чтобы шла хорошая плановая слаженная работа, а не валить все друг на друга", - сказал он.

Татьяна Ковалева, Астана

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