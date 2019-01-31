Пени и штрафы спишут с 8 февраля казахстанцам при условии уплаты суммы недоимки

С 1 января 2019 года вступил в силу закон, предусматривающий проведение налоговой амнистии для субъектов малого и среднего бизнеса.

Приказом Министра финансов РК от 21 января 2019 года утверждены Правила списания суммы пеней и штрафов при условии уплаты суммы недоимки, сообщает Zakon.kz.

Как пояснили в Комитете госдоходов, с 1 января 2019 года вступил в силу закон, предусматривающий проведение налоговой амнистии для субъектов малого и среднего бизнеса. На 25 января 2019 года уже 25 769 налогоплательщиков погасили сумму недоимки, которая у них числилась на 1 октября 2018 года, на общую сумму 5,5 млрд тенге.

Таким налогоплательщикам будут списаны пени на общую сумму 1 млрд тенге и штрафы на сумму 37 млн тенге. Из них полностью погасивших суммы недоимки (по всем видам налогов), числившейся на 1 октября 2018 года – 24 270 НП, сумма погашенной недоимки - 4,8 млрд тенге.

Этим налогоплательщикам будут списаны пени на общую сумму 0,6 млрд тенге и штрафы на сумму 20,3 млн тенге.

По предварительным данным, под амнистию подпадает 90 077 субъектов среднего и малого бизнеса (31 210 юридических лиц и 58 867 индивидуальных предпринимателей), которые по состоянию на 1 октября 2018 года имеют налоговую задолженность в размере 340,6 млрд тенге.

Общая сумма пеней, подлежащая списанию, составляет 122,9 млрд тенге, штрафов – 7,3 млрд тенге, которые будут списаны при условии уплаты основного долга в размере 210,4 млрд тенге.

При этом также будут списаны пени, начисленные с 1 октября 2018 года до даты уплаты основного долга.

Под амнистию не подпадают крупные налогоплательщики, подлежащие мониторингу, недропользователи (за исключением недропользователей, являющихся таковыми исключительно из-за обладания правом на добычу подземных вод, лечебных грязей), производители подакцизной продукции.

Чтобы попасть под амнистию налогоплательщикам обращаться никуда не нужно, органы государственных доходов будут ежедневно мониторить состояние лицевых счетов и при уплате основного долга не позднее трех рабочих дней выносить соответствующие решения о списании.

Уточнить сумму основного долга, размеры пени налогоплательщики могут, получив выписку из лицевого счета в веб-приложении "Кабинет налогоплательщика".

Также можно узнать информацию о налоговой задолженности на интернет-ресурсе Комитета www.kgd.gov.kz и на портале "Электронного правительства" можно воспользоваться электронным сервисом "Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности", который позволяет получить в онлайн-режиме актуальные сведения о наличии/отсутствии налоговой задолженности по ИИН/БИН налогоплательщика.

Исключение составляют налогоплательщики, которые находятся в реабилитационной процедуре или получили отсрочку по налогам.

"Если такие налогоплательщики хотят попасть под налоговую амнистию, им необходимо направить в орган государственных доходов соответствующее заявление и досрочно погасить сумму основного долга по налогам, - сказади в КГД. - Кроме того, налогоплательщикам, проходящим процедуру реабилитации, необходимо внести изменения в план реабилитации, согласовать изменения с собранием кредиторов и утвердить их судом".

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