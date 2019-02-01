У карагандинца дома нашли 66 кг наркотиков

Задержан 39-летний мужчина.

Сотрудниками управления по борьбе с наркобизнесом Департамента полиции Карагандинской области изъято более 66 килограммов "марихуаны", передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

31 января 2019 года при проведении ОПМ по выявлению незаконного оборота и распространения наркотических средств, сотрудниками полиции установлен и задержан 39-летний мужчина, у которого на территории дома обнаружено и изъято более 66 кг наркотических веществ.

Согласно проведенной экспертизе установлено, что данное вещество является – марихуаной.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 296 ч. 4 УК, т.е. "незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере".

Задержанный водворен в ИВС. Проводится расследование.

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