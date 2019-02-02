Ясная погода без осадков ожидается в субботу

В Восточно-Казахстанской области ночью ожидается сильный мороз.

В западе и севере Казахстана с прохождением фронтальных разделов местами ожидается снег, на остальной территории республики ожидается ясная погода без осадков. Местами по республике сохраняются туман, гололед, метель, усиление ветра, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".

В Акмолинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются туман, метель, в Костанайской, днем Акмолинской, Восточно-Казахстанской областях усиление ветра 15-20 м/с. В Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Мангыстауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, в Жамбылской, Кызылординской областях местами усиление ветра 15-20 м/с. В Туркестанской, Атырауской, Карагандинской областях местами ожидается туман, в Туркестанской области местами усиление ветра 15-20 м/с. В Павлодарской области днем местами метель.

В Восточно-Казахстанской области ночью ожидается сильный мороз.

Погода в Алматы днем -5°, ясно.

Погода в Астане днем -12°, преимущественно облачно.

Прогноз погоды на 2 февраля.

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