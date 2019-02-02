Казахстан вышел в финальный раунд Кубка Дэвиса

Решающий балл в копилку нашей сборной принес лидер казахстанской команды Михаил Кукушкин, переигравший в двух сетах Жоао Соуза - 6:4, 6:1.

В Астане завершился матч первого раунда Кубка Дэвиса Казахстан-Португалия за выход в финальную часть турнира. Хозяева корта победили с общим счетом – 3:1, сообщает СИА "SPORTINFORM".

Напомним, накануне сборная Казахстана повела со счетом 2:0 благодаря победам Александра Бублика и Михаила Кукушкина над Жоау Соуза и Педро Соуза соответственно. Во второй игровой день Александр Недовесов в паре с Тимуром Хабибулиным уступили дуэту Жоау Соуза - Гаштау Элиаш. Таким образом, общий счет стал 2:1 в пользу Казахстана.

Решающий балл в копилку нашей сборной принес лидер казахстанской команды Михаил Кукушкин, переигравший в двух сетах Жоао Соуза - 6:4, 6:1. Отметим, что португалец сегодня проводил второй матч кряду и третий за два дня. Причем в двух предыдущих встречах Соуза играл по три сета, что не могло не сказаться на его свежести. Как бы то ни было, две победы Кукушкина и одна в исполнении Бублика позволили Казахстану выйти в финальную стадию Кубка Дэвиса - 3:1.

Основной этап турнира теперь будет проводиться в течение недели в конце сезона. В соревнованиях в Мадриде примут участие 18 сборных: 4 команды — полуфиналисты Кубка Дэвиса—2018 (Хорватия, Франция, Испания, США), две страны — обладательницы "уайлд-кард" (Аргентина, Великобритания) и 12 команд, которые победили в квалификации, в том числе Казахстан.

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