В московском клубе бармен забил посетителя до смерти
Гость перебрал с алкоголем и зашел за барную стойку, когда вечеринка уже кончилась.
Фото : pxhere.com3 февраля 2019, 01:59
Пришедший на мероприятие напился и полез за барную стойку, когда ему отказались наливать, сообщает Life.ru.
В Москве бармен во время драки убил гостя на открытии паба. Видео с потасовкой опубликовал телеграм-канал Mash.
Отмечается, что гость мероприятия 28-летний Руслан К. перебрал с алкоголем и зашел за барную стойку, когда вечеринка уже кончилась. Бармен Иван Ш. попросил его выйти в зал, после чего попытался проводить посетителя к двери.
Между двумя мужчинами началась драка, в результате которой Руслан скончался. Иван пытался привести его в чувства, но никакие усилия не дали результатов.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4956498-3db5e81cd10ce2737649c6d47f77e6af
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...