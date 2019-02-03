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В московском клубе бармен забил посетителя до смерти

Гость перебрал с алкоголем и зашел за барную стойку, когда вечеринка уже кончилась.

Фото : pxhere.com3 февраля 2019, 01:59

Пришедший на мероприятие напился и полез за барную стойку, когда ему отказались наливать, сообщает Life.ru.

В Москве бармен во время драки убил гостя на открытии паба. Видео с потасовкой опубликовал телеграм-канал Mash.

Отмечается, что гость мероприятия 28-летний Руслан К. перебрал с алкоголем и зашел за барную стойку, когда вечеринка уже кончилась. Бармен Иван Ш. попросил его выйти в зал, после чего попытался проводить посетителя к двери.

Между двумя мужчинами началась драка, в результате которой Руслан скончался. Иван пытался привести его в чувства, но никакие усилия не дали результатов.


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