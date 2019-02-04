Почему дорожают российский рубль и кыргызский сом

Стоит ли беспокоиться по этому поводу?

За последние несколько дней курс тенге по отношению к валютам России и Кыргызстана заметно ослаб. И это уже напоминает тенденцию. Если неделю назад за российский рубль давали 5,73 тенге, то сегодня – уже 5,83. Соответственно, сом Кыргызстана вырос за тот же период с 5,42 до 5,58 тенге. И это, несмотря на то, что Россия уже долгое время находится под санкциями, а экономика Кыргызстана заметно слабее нашей. Своим мнением, почему это происходит и как долго продлится, с журналистом Zakon.kz поделился экономист, советник председателя Нацбанка РК, Айдархан Кусаинов.

Конечно, рядовых казахстанцев, прежде всего, волнует вопрос, как долго это продлится. Ведь, если валюта соседей будет расти, то это напрямую ударит по их возможности выехать на тот же Иссык-Куль или к родственникам в Россию. Однако, по мнению экономиста, не стоит поддаваться паническим настроениям, так как ничего катастрофического в нынешнем росте курса рубля и сома нет.

"Это рынок, и надо просто привыкнуть к этому и спокойно жить дальше. Ведь никто, я надеюсь, не хочет, чтобы Нацбанк в курсообразование вмешивался или фиксированный валютный курс, как раньше, у нас был. Чтобы проснувшись в одно далеко не прекрасное утро, узнать, что тенге на 20% вдруг подешевел. А если кого-то сильно беспокоит, что курс сома и дальше будет расти, то на Иссык-Куль невозможно будет поехать, то пусть настраивается на отдых в Казахстане. У нас есть Алаколь и другие прекрасные места. Да и вообще надо бы изучить, как исторически менялся курс сома по отношению к тенге. К сожалению, сейчас я такой информацией не располагаю, так как специально подобный анализ не проводил, но я абсолютно убежден, что ничего катастрофического в текущей ситуации нет", – считает Айдархан Кусаинов.

Если же говорить именно о повышении курса рубля к тенге, то, по словам экономиста, нужно, прежде всего, понять, что у нас все вычисляется через кросс-курсы. Также у нас валютный курс определяется различными внутренними событиями. Это "налоговые недели", какие-то бюджетные маневры, моменты конвертации и трансфертов из нацфонда и т.д. То есть, у нас есть много внутренних причин, которые влияют на курсы валют. И все эти моменты присутствуют и в России, и в Кыргызстане и во всех других странах. Но это опять же не повод для паники.

"По отношению курса тенге и рубля я много раз говорил, что мы к рублю не привязаны. То есть, у нас сначала звучали высказывания, что мы привязаны к курсу 5,3, а теперь все удивляются, что он стал 5,8. Хотя удивление здесь должно быть не больше, чем когда курс идет вниз. Просто мы оказываемся заложниками каких-то неких общественных убеждений. И здесь я хочу подчеркнуть, что мы к рублю колебались исторически, с момента введения свободного плавания курса тенге. Он был и 5,3 и 6,0. И это нормальные колебания в пределах рынка, и в этом ничего страшного нет. А сом очень сильно привязан к рублю и идет вслед за ним. Поэтому, если рубль из-за каких-то своих внутренних причин будет подниматься и дальше, то и киргизский сом будет подниматься вслед за ним. И наоборот", – продолжил Айдархан Кусаинов.

В общем, по мнению экономиста, пока курс тенге к рублю не превысит отметку в 6,0 тенге за рубль, беспокоиться не стоит. Это вполне предсказуемые колебания. Соответственно, относительно киргизского сома такая же ситуация.

"Хотя мое личное мнение – кыргызский сом все же несколько переоценен и рано или поздно он ослабнет и вернется на прежние позиции. Но когда именно это произойдет, я прогнозировать не берусь, так эти вопросы лежат в политической плоскости Кыргызстана. А то, что происходит сейчас, это просто нагнетание тревоги. Например, примерно год назад у нас рубль тоже доходил до 5,8 тенге и никто на это не обратил особого внимания. А вот когда практически в течение полугода мы видели курс рубля в 5,2 – 5,3 тенге и при этом звучали мнения различных экспертов о том, что мы привязаны к курсу рубля в 5,5, мы постепенно привыкли к этому. Хотя на самом деле мы и не были привязаны к курсу в 5,5. Грубо говоря, мы просто на время ушли от 6,0 теперь возвращаемся к этому", – говорит Айдаржан Кусаинов

При этом экономист особо отметил, что не видит в происходящем каких-то серьезных системных сдвигов, которые могут кого-то шокировать или требуют детального рассмотрения. Просто рынок сейчас двигается именно так, и не нужно здесь искать каких-то серьезных поводов для беспокойства и проводить какой-то глубокий анализ.

Владимир Демидов

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