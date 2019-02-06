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Сильные морозы в Казахстане начнут слабеть в ближайшие дни

Прогноз на 7-9 февраля 2019 года.

Фото : inform.kz6 февраля 2019, 12:06

В Казахстане с 7 февраля начнут ослабевать морозы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".

"На западные области Казахстана смещаются атмосферные фронты, которые начнут вытеснять отрог антициклона с арктическими воздушными массами, вызвавшими сильные морозы на большей части Казахстана", - говорится в прогнозе.

Как отмечается, аномально холодная погода в ближайшие двое суток сохранится в большинстве областей республики.

Но с перемещением атмосферных фронтов на восток в республике опять ожидаются снегопады, метели, сильный западный ветер, но и повышение температуры воздуха.

На 6 февраля синоптики прогнозируют осадки, и сильные морозы в некоторых регионах страны.


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