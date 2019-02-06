Сильные морозы в Казахстане начнут слабеть в ближайшие дни
Прогноз на 7-9 февраля 2019 года.
Фото : inform.kz6 февраля 2019, 12:06
В Казахстане с 7 февраля начнут ослабевать морозы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".
"На западные области Казахстана смещаются атмосферные фронты, которые начнут вытеснять отрог антициклона с арктическими воздушными массами, вызвавшими сильные морозы на большей части Казахстана", - говорится в прогнозе.
Как отмечается, аномально холодная погода в ближайшие двое суток сохранится в большинстве областей республики.
Но с перемещением атмосферных фронтов на восток в республике опять ожидаются снегопады, метели, сильный западный ветер, но и повышение температуры воздуха.
На 6 февраля синоптики прогнозируют осадки, и сильные морозы в некоторых регионах страны.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4956924-dc127d0404dfe3f35c70c32ab4c2a698
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...