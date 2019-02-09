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Cамолет снесло ветром во время посадки в Британии

В конце недели на Великобританию обрушился ураган Эрик.

Фото : кадр из видео9 февраля 2019, 11:57

Самолет компании British Airways не смог приземлиться в лондонском аэропорту Хитроу из-за сильного ветра, передает РИА Новости.

На кадрах заметно, что пилотам почти удалось посадить самолет, однако из-за мощного порыва ветра борту снова пришлось набирать высоту после короткого соприкосновения с землей.

В конце недели на Великобританию обрушился ураган Эрик. По прогнозам синоптиков, в отдельных регионах скорость ветра может достигать 31 метра в секунду. В Северной Ирландии и на западе Шотландии введен повышенный уровень опасности.


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