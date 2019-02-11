В Казахстане на 9% выросло производство электроэнергии солнечными электростанциями

В стране функционируют 65 объектов возобновляемых источников энергии (ВИЭ): 12 ветровых, 19 солнечных, 33 гидроэлектростанции и 1 биогазовая установка.

По итогам 12 месяцев 2018 года объем произведенной электроэнергии в натуральном выражении достиг 107,1 млрд кВт⋅ч, +3,8% год-к-году. За аналогичный период 2017 года производство составляло 103,1 млрд кВт⋅ч. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на исследование аналитиков Finprom.kz

Согласно концепции по переходу Республики Казахстан к "зеленой экономике", страна развивает возобновляемую энергетику через строительство ветровых электростанций (ВЭС) и солнечных электростанций (СЭС). В стране функционируют 65 объектов возобновляемых источников энергии (ВИЭ): 12 ветровых, 19 солнечных, 33 гидроэлектростанции и 1 биогазовая установка.

По итогам I полугодия 2018 года объем производства электроэнергии всеми объектами ВИЭ составил 629,5 млн кВт⋅ч — на 118,1 млн кВт⋅ч больше, чем в аналогичном периоде 2017 года (годовой рост +23,1%). Больше всего энергии было выработано малыми гидроэлектростанциями (ГЭС): 373,7 млн кВт⋅ч — сразу на 28,6% больше, чем годом ранее. Объем производства ВЭС достиг 200 млн кВт⋅ч (годовой рост +18,1%). Замыкают тройку лидеров объекты СЭС: 55,8 млн кВт⋅ч — на 8,6% больше, чем в аналогичном периоде 2017 года.

Доля вырабатываемой всеми объектами ВИЭ электроэнергии в общем объеме производства электроэнергии составила 1,2%, годом ранее — 1%.

Знаковым событием в отрасли стал запуск в 2019 году в Карагандинской области одной из крупнейших СЭС в Центральной Азии — "SES Сарань" мощностью 100 МВт. Общая стоимость проекта составляет 137 млн долл. США, ЕБРР и Green Climate Fund профинансировали в проект 73,5 млн долл. США.

Структура финансирования ЕБРР включает кредит в национальной валюте на сумму до 51,3 млн долл. США, а также кредит в размере до 22,2 млн долл. США от Green Climate Fund. CЭС построена компанией Solarnet Investment GmbH, аффилированным лицом немецкого разработчика Goldbeck Solar. Ожидается, что "SES Сарань" поможет развить потенциал страны в области возобновляемых источников энергии.

Немецкая компания Goldbek Solar сотрудничает с 15 странами мира, общая мощность всех установленных компанией СЭС составляет 750 МВт.

По итогам 2018 года сумма инвестиций ЕБРР в экономику Казахстана составила 453 млн евро — на 22,7% меньше, чем годом ранее. Максимальный объем инвестиций за последние годы был зафиксирован в 2016 году: 1,1 млрд евро. На сегодняшний день банк проинвестировал более 7,7 млрд евро в 253 проекта Казахстана, в том числе в 32 проекта в энергетическом секторе страны.

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