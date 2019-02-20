Аким Астаны рассказал о проблеме открытых люков и призвал горожан к бдительности

Чтобы избежать повторения трагедий, колодцы в столице будут дополнительно покрыты полиэтиленовыми сетками.

Тысячи открытых люков нашли сотрудники акимата Астаны с осени во время проверок, заявил Бахыт Султанов на встрече с горожанами сегодня, передает Sputnik Казахстан.

Он подчеркнул, что проблема с колодцами – "болезнь" столицы.

Чтобы избежать повторения трагедий, колодцы в Астане будут дополнительно покрыты полиэтиленовыми сетками, ответил на вопрос столичной жительницы аким Бахыт Султанов.

"Хотим обезопасить людей, даже если украден люк. Зимой колодцы заносит, многие не видят, что есть опасность. Мы провели рейды по всем точкам", - сказал Султанов.

"Есть смертные случаи, не единожды, буквально вчера нашли мальчика. Здесь принимаем различные меры – системные к тем застройщикам, которые строили сети и нерадиво оставили открытыми. Наши коммунальные службы ежедневно обходят. С осени тысячи и тысячи люков нашли открытыми, мы их закрываем", - сказал Султанов.

Градоначальник акцентировал внимание на том, что крышки люков периодически воруют.

"Только установишь – утром его снова нет. Хочу обратиться к горожанам, будьте бдительны, сообщайте. Будем работать системно по тем точкам, которые принимают металлолом, чтобы не было стимулов сдавать чугунные люки", - заявил он.

Накануне в столице в колодце обнаружили тело пропавшего 13-летнего подростка. Ребенок отправился на каток и не вернулся.

В ноябре в открытый люк в городе провалилась 14-летняя девочка. Аким Бахыт Султанов после случившегося поручил всем службам города ежедневно проводить специальный обход всех имеющихся в городе колодцев. В Астане насчитывается 65 тысяч колодцев.

На минувшей неделе четырехлетний ребенок провалился в открытый колодец и оказался в ледяной воде. Спасти его удалось десятикласснику Надиру Омаргазиеву, который проходил мимо.

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