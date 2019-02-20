Абаеву поручили перевести все госуслуги в электронный формат и распрощаться со справками

Также ему поручено выстроить работу по обучению казахстанцев компьютерной грамотности.

Перевести все госуслуги в электронный формат и распрощаться со справками. Такое поручение министру информации и коммуникаций Даурену Абаеву дал заместитель премьер-министра - министр оборонной и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев на расширенном заседании коллегии МИК РК в СЦК, сообщает Zakon.kz.

"Что касается госуслуг, здесь необходимо обратить внимание на предоставление услуг мобильных. Через смартфоны надо стать ближе к населению. Необходимо вам обучать, чтобы они только один-два раза приходили в ЦОН, и после этого через компьютеры (могли – прим.ред.) получать услуги не приходя в ЦОН. Эта главная ваша задача и вы должны это обеспечить. Необходимо с этими справками все-таки распрощаться. Я на фейсбуке написал, может, реально справки не нужны, очень много людей реально откликнулись, что да, нет необходимости справки получать. Поэтому здесь МИК нужно еще раз проанализировать с госорганами, за счет интеграции баз данных нужно во многом отказаться от тех справок, которые сегодня получаются в одном госоргане. Потом переносятся в другой госорган и такой бесконечный круг", – сказал Аскар Жумагалиев.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!