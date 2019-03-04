Маск назвал дату премьеры нового кроссовера Tesla

Новинка будет на 10 процентов дороже электрокара Model 3.

Новый компактный электрический кроссовер компании Tesla Motors — Model Y — будет представлен 14 марта. Об этом сообщил глава американского автопроизводителя Илон Маск. По его словам, премьера автомобиля пройдет в дизайн-студии Tesla в Лос-Анджелесе. Он добавил, что новинка будет на 10% больше и 10% дороже электрокара Model 3, передает РБК.

Model Y unveil event on March 14 at LA Design Studio — Elon Musk (@elonmusk) 3 марта 2019 г.

Новый кроссовер позаимствует уже имеющееся шасси от Tesla Model 3. При этом некоторые технические и стилистические решения будут взяты у старшей модели Model X. К примеру, Model Y получит фирменные задние двери, которые в компании называют "крыльями сокола". По предварительным данным, новинку оснастят двумя моторами (по одному на передней и задней оси) и будут предлагать с комплектами аккумуляторов различной емкости.

Кроме этого ранее сообщалось, что новый электрический кроссовер Model Y может получить салон с тремя рядами сидений. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Также компания Tesla на данный момент ведет разработку электрического пикапа, который, по словам Маска, получит футуристический дизайн в стиле киберпанк. Уже в стандартной комплектации у автомобиля будет два электрических двигателя с "сумасшедшим крутящим моментом" и полный привод. Автомобиль сможет проезжать без подзарядки аккумуляторов примерно 650–800 километров.

Стоит отметить, что 25 февраля в Майами в аварии погиб мужчина после того, как его Tesla Model S на скорости врезалась в дерево. Кроме того, в сентябре 2016 года гражданин Нидерландов погиб под Амстердамом после того, как врезался на Tesla в дерево. По словам пожарных, водитель погиб сразу же после столкновения. Причины аварии неизвестными. А в апреле 2018 года Tesla опубликовала отчет об аварии с участием Model X, в которой также погиб водитель. Несмотря на периодичные трагические случаи, выпуск новинок не останавливается.

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