Сергей Зверев провел одиночный пикет перед Кремлем

Стилист выступил против строительства заводов на Байкале.

В Москве на Красной площади стилист Сергей Зверев провел одиночный пикет против строительства завода на Байкале, передает Zakon.kz.

Фотографии бывший казахстанец разметил в Instagram.

- Я против строительства заводов по розливу воды на озере Байкал! А вы против? — говорится в подписи к снимку, где стилист стоит в короне.

Рядом с озером Байкал в поселке Култук Иркутской области планируется построить завод по розливу питьевой бутилированной воды. Главным инвестором проекта выступает Дацинская водная компания "Озеро Байкал", зарегистрированная в китайской провинции Хэйлунцзян.

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