Сергей Зверев провел одиночный пикет перед Кремлем
Стилист выступил против строительства заводов на Байкале.
Фото : instagram5 марта 2019, 02:00
В Москве на Красной площади стилист Сергей Зверев провел одиночный пикет против строительства завода на Байкале, передает Zakon.kz.
Фотографии бывший казахстанец разметил в Instagram.
- Я против строительства заводов по розливу воды на озере Байкал! А вы против? — говорится в подписи к снимку, где стилист стоит в короне.
Рядом с озером Байкал в поселке Култук Иркутской области планируется построить завод по розливу питьевой бутилированной воды. Главным инвестором проекта выступает Дацинская водная компания "Озеро Байкал", зарегистрированная в китайской провинции Хэйлунцзян.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4960458-a952e79829bb3ebd85083cfc8434df93
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...