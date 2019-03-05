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Сергей Зверев провел одиночный пикет перед Кремлем

Стилист выступил против строительства заводов на Байкале.

Фото : instagram5 марта 2019, 02:00

В Москве на Красной площади стилист Сергей Зверев провел одиночный пикет против строительства завода на Байкале, передает Zakon.kz.

Фотографии бывший казахстанец разметил в Instagram.

- Я против строительства заводов по розливу воды на озере Байкал! А вы против? — говорится в подписи к снимку, где стилист стоит в короне.

Рядом с озером Байкал в поселке Култук Иркутской области планируется построить завод по розливу питьевой бутилированной воды. Главным инвестором проекта выступает Дацинская водная компания "Озеро Байкал", зарегистрированная в китайской провинции Хэйлунцзян.


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