Елбасы стал почетным гостем на военном параде в Москве
Мероприятие прошло на Красной площади.
Фото : Пресс-служба Первого Президента РК – Елбасы9 мая 2019, 15:09
Нурсултан Назарбаев стал почетным гостем военного парада по случаю 74-й годовщины Победы, который прошел на Красной площади в Москве. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Первого Президента РК – Елбасы.
Перед началом парада Елбасы и Президент России Владимир Путин поприветствовали ветеранов Великой Отечественной войны.
В торжественном марше приняли участие 35 пеших парадных расчетов, более 130 единиц современного вооружения и военной техники, свыше 13 тысяч военнослужащих.
Ранее сообщалось о том, что Елбасы принимает участие в торжественном мероприятии в столице России.
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