Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Елбасы стал почетным гостем на военном параде в Москве

Мероприятие прошло на Красной площади.

Фото : Пресс-служба Первого Президента РК – Елбасы9 мая 2019, 15:09

Нурсултан Назарбаев стал почетным гостем военного парада по случаю 74-й годовщины Победы, который прошел на Красной площади в Москве. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Первого Президента РК – Елбасы.

Перед началом парада Елбасы и Президент России Владимир Путин поприветствовали ветеранов Великой Отечественной войны.

В торжественном марше приняли участие 35 пеших парадных расчетов, более 130 единиц современного вооружения и военной техники, свыше 13 тысяч военнослужащих.

Ранее сообщалось о том, что Елбасы принимает участие в торжественном мероприятии в столице России.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты