Елбасы стал почетным гостем на военном параде в Москве

Мероприятие прошло на Красной площади.

Нурсултан Назарбаев стал почетным гостем военного парада по случаю 74-й годовщины Победы, который прошел на Красной площади в Москве. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Первого Президента РК – Елбасы.

Перед началом парада Елбасы и Президент России Владимир Путин поприветствовали ветеранов Великой Отечественной войны.

В торжественном марше приняли участие 35 пеших парадных расчетов, более 130 единиц современного вооружения и военной техники, свыше 13 тысяч военнослужащих.

Ранее сообщалось о том, что Елбасы принимает участие в торжественном мероприятии в столице России.

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