Двух подростков подозревают в избиении пожилого бездомного мужчины

ЧП произошло в Капшагае. Мужчина находится в коме.

В Алматинской области полицейские задержали двух несовершеннолетних, подозреваемых в избиении 58-летнего бездомного мужчины, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

ЧП произошло в г. Капшагае. В местную больницу в коматозном состоянии госпитализировали мужчину без определенного места жительства. При выяснении обстоятельств полицейские установили, что потерпевшего с сильными побоями доставили из центрального городского парка.

Полицейским удалось отыскать очевидца, который рассказал, что потерпевший получил травмы в потасовке с двумя молодыми ребятами.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые лица, оказавшиеся 17-летними учащимися местной вечерней школы, были задержаны и доставлены в городской отдел полиции. Сейчас выясняется, что могло послужить поводом агрессии несовершеннолетних в отношении взрослого мужчины.

Оба подозреваемых пока помещены под стражу. Расследованием по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью занимаются следователи Отдела полиции Капшагая.

Потерпевший находится в коме, его состояние продолжает оставаться тяжелым.

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