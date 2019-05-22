Сттоличные полицейские раскрыли преступление восьмилетней давности

В 2011 году мужчина получил множественные ножевые ранения от неизвестного.

Сотрудники столичной полиции раскрыли тяжкое неочевидное преступление восьмилетней давности, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Нур-Султана.

9 мая 2011 года в одно из медицинских учреждений города был доставлен и госпитализирован мужчина с множественными ножевыми ранениями. Получил он их ночью, около 01.00, от неизвестного, на улице Шарбакты. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Спустя восемь лет оперативники криминальной полиции ДП получили сведения, при отработке которых удалось установить подозреваемое лицо, 1987 г.р., жителя города, ранее судимого за совершение тяжких преступлений. Также в ходе проведения оперативно-следственных мероприятий установлены свидетели. Благодаря их показаниям виновный был изобличен в совершении этого преступления. Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

С начала года столичные полицейские раскрыли 23 преступления прошлых лет.

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