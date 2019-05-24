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Заморозки в некоторых областях Казахстана прогнозируют на 24 мая

Местами по республике ожидаются гроза, туман, усиление ветра, шквал, возможен град.

Фото : news.bigmir.net24 мая 2019, 09:12

С прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается дождь, лишь в центре и на юге – погода без осадков, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Местами по республике ожидаются гроза, туман, усиление ветра, шквал, возможен град.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской областях местами гроза, шквал, ветер ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 23-28, местами 30 м/с и более. В Костанайской области местами ожидаются гроза, град, ветер ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 23-28 м/с. В Жамбылской области местами ветер 15-20 м/с, утром и днем – гроза, град. В Туркестанской области местами ветер 15-20 м/с, утром и днем – гроза, шквал. В Атырауской области местами ожидаются гроза, град. В Мангистауской, Западно-Казахстанской облястях местами гроза, днем усиление ветра 15-20 м/с. В Восточно-Казахстанской, утром и днем в Кызылординской, днем в Актюбинской областях местами ветер 15-20 м/с. В Павлодарской области днем местами ожидаются гроза, усиление ветра 18 м/с.

Ночью местами сохраняются заморозки в Карагандинской области 1 градус, в Восточно-Казахстанской области 3 градуса.

В Кызылординской, Актюбинской областях местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Прогноз погоды в Алматы: днем 21°, преимущественно облачно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 23°, преимущественно облачно.

Прогноз погоды на 24 мая.


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