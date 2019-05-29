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Жаркая погода ждет казахстанцев в среду

Местами по республике ожидаются гроза, туман, усиление ветра, шквал, возможен град, на юге-пыльная буря.

Фото : pxhere.com29 мая 2019, 09:10

Большая часть республики находится под влиянием поля повышенного давления, где преимущественно погода без осадков, лишь с прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе, юго-западе и северо-западе сохраняется неустойчивая погода - пройдут дожди, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Местами по республике ожидаются гроза, туман, усиление ветра, шквал, возможен град, на юге-пыльная буря.

В Костанайской, днем в Мангистауской области местами ожидаются шквал, возможен град, ветер 15-20 м/с. В Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, шквал, ветер 15-20 м/с, днем возможен град.В Туркестанской области местами ожидается ветер 15-20 м/с с пыльной бурей. В Актюбинской области местами ветер 18 м/с, ночью местами туман. В Жамбылской, днем в Кызылординской Западно-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидается ветер 15-20 м/с. Днем в Акмолинской области местами ожидаются шквал, ветер 15-20 м/с, возможен град. Днем в Атырауской области местами ожидается шквал, ветер 15-20 м/с.

В Актюбинской, Карагандинской, Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, областях местами сохраняется, в Костанайской области местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Прогноз погоды в Алматы: днем 27°, ясно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 29°, облачно.

Прогноз погоды на 29 мая.


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