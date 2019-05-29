Солистка "Астана Опера" Габдуллина: Задача у нас всегда одна – петь хорошо

Стараюсь все успевать - певица.

Превосходные вокальные данные, блистательное актерское мастерство и упорный труд делают обладательницу прекрасного сопрано Жупар Габдуллину востребованной певицей. В её репертуаре преобладают лучшие оперные произведения отечественной и зарубежной классики. В беседе с заслуженным деятелем Казахстана Жупар Габдуллиной мы узнали о ее грандиозном выступлении на сцене Башкирского государственного театра оперы и балета вместе с лучшим басом мира Ильдаром Абдразаковым, а также о планах и гастрольных выступлениях казахстанской оперной дивы, передает пресс-службу театра "Астана Опера".

- Жупар, 28 апреля и 5 мая Вы с большим успехом исполнили партию Одабеллы в оперном спектакле "Аттила", который стал режиссерским дебютом знаменитого певца-баса Ильдара Абдразакова. Расскажите немного об этом событии.

- Это грандиозный спектакль, поздравляю с дебютом Ильдара Абдразакова, по моему ощущению это была идеальная постановка. Как режиссер он смог точно раскрыть каждый образ: Эцио получился настоящим защитником своей родины, Одабелла - влюбленная, умная и в то же время сильная.

Меня пригласили на второй и четвертый премьерные дни выступлений. Я приехала на постановочные работы, которые проходили в сжатые сроки, буквально за два дня мы отрепетировали весь спектакль. Мне посчастливилось петь с тремя исполнителями партии Аттила: Ильдаром и Аскаром Абдразаковыми, Артуром Каипкуловым.

Ильдар Абдразаков - большой молодец, думаю, не каждый певец решится ставить оперу, обычно, это приходит с возрастом. Опера "Аттила" отражает близкую нашим народам историю гуннов, чем, вероятно, и привлекла Ильдара Абдразакова. Оперой "Аттила" он открывал сезоны многих театров мира, участвовал практически во всех премьерах, в том числе и в мировой премьере театра "Астана Опера". У него получилась своя очень хорошая классическая постановка. Уникальность его видения заключается в том, что Ильдар представил заглавного героя не как варвара, а как завоевателя с философским взглядом на жизнь. Идеально удалась ему и сцена любви, в ней он очень тонко передал лирические моменты. Безусловно, основной заслугой Ильдара Абдразакова является и то, что он практически не отходил от первоисточника, четко следовал композиторскому тексту Дж. Верди. Музыкально все моменты исполнялись очень точно. И там, где нужно было петь ансамблю пиано, все было так и исполнено.

- Как публика оценила ваше выступление?

- После спектаклей слушатели подходили ко мне, благодарили за выступление, которое, по их словам, им очень понравилось. Зрители меня помнят по исполнению оперы "Тоска" в этом театре, а также по участию в гала-концертах. Также я была членом жюри конкурса вокалистов им. Ф. Шаляпина. Поэтому мне было очень приятно увидеть своих поклонников.

Партию Одабеллы исполняю не так часто, поэтому моя интерпретация этого образа получилась практически новой. За два дня мне предстояло все вспомнить, влиться в новый коллектив, понять режиссерское видение. Но задача перед нами стоит всегда одна – петь хорошо. Думаю, мы все с ней справились. В опере "Аттила" каждый номер – шедевр, поэтому отдельные из них были даже исполнены "на бис".

Публика выражала восторг. Это касалось не только исполнения артистов, но и красоты костюмов ручной работы и декораций. До премьеры организаторы представили отдельное дефиле моделей в этих костюмах. Было потрясающее зрелище, так как эти наряды можно считать настоящим произведением искусства.

- Наверняка, Ваш день расписан по минутам. Известно, что помимо насыщенной сценической работы, Вы ведете педагогическую деятельность. Удается ли все совмещать?

- Стараюсь все успевать. В 2018 году я получила почетную степень доктора ведущего университета "Pro Deo". Мне было приятно узнать, что мою кандидатуру утвердила специальная комиссия.

Я преподавала в консерватории, теперь учу студентов в Казахском национальном университете искусств (КазНУИ), мой преподавательский стаж составляет порядка 10 лет. Со студентами всегда интересно работать, я им отдаю очень много энергии, отрабатываю в деталях каждый текст, каждый стиль. Если студент учится у меня, то стараюсь передать ему все, что знаю сама. Педагогический процесс очень ответственный, потому что я отвечаю за судьбы своих студентов.

- Над чем Вы сейчас работаете?

- Сейчас у нас в театре идет подготовка к премьере оперы "Дон Карлос" Дж. Верди, учу партию Елизаветы. Предстоит много работы над музыкальным текстом. В ближайшие планы входит выступление в Анкаре (Турция), где я исполню партию сопрано в Симфонии № 9 Л. Бетховена. Даже в отпуске я постоянно с клавиром в руках, наша профессия делает из нас вечных студентов, но мне это по душе. Кроме прочего, есть достаточное количество приглашений об участии в гала-программах, концертах, которые я с радостью принимаю, порой даже не глядя на гонорар, потому что выступление на престижных концертных площадках – это всегда опыт, новые друзья и, безусловно, любовь и признание публики!

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