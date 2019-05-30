Дарига Назарбаева: Мы надеемся, что Елбасы будет посещать сенат

Присвоение статуса является справедливой оценкой и уважением за огромные заслуги в становлении и развитии Казахстана, консолидации казахстанского общества.

На заседании Сената Парламента депутаты приняли постановление о присвоении Первому Президенту Республики Казахстан - Елбасы Нурсултану Абишевичу Назарбаеву статуса "Почетный сенатор", а спикер палаты Дарига Назарбаева выразила надежду, что Нурсултан Абишевич теперь будет приходить на заседания, передает корреспондент Zakon.kz.

- Мы сегодня приняли историческое решение. Присвоение статуса "Почетный сенатор" является справедливой оценкой и уважением за огромные заслуги в становлении и развитии Казахстана, консолидации казахстанского общества. Всем большое спасибо, - поблагодарила она коллег.

Вместе с тем Дарига Назарбаева выразила надежду, что сенаторы теперь смогут увидеть Нурсултана Назарбаева на пленарных заседаниях.

- Мы полагаем, что теперь он будет посещать сенат, - отметила она.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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