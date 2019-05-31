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Новые книги о мирах Гарри Поттера готовятся к выходу

Их будет четыре, все в электронном формате.

Фото : pixabay.com31 мая 2019, 00:39

Британская писательница Джоан Роулинг опубликует в интернете четыре новые книги о Гарри Поттере, передает РИА Новости.

"Приготовьтесь еще больше углубиться в богатую историю волшебства (будь это наша история маглов или волшебный мир, созданный Джоан Роулинг) вместе с этой новой серией небольших электронных книг по мотивам выставки в Британской библиотеке и сопровождающей книги "Гарри Поттер: история волшебства", — говорится на сайте Pottermore.

Серия из четырех книг, названных в честь уроков в Хогвартсе, перенесет читателей "назад во времени, чтобы узнать о традиционном фольклоре и волшебстве, лежащем в основе историй о Гарри Поттере".

В небольших изданиях, "идеальных для поезда или любого другого транспорта маглов", можно будет увидеть заметки, манускрипты, рисунки, ранее напечатанные в книге "Гарри Поттер: история волшебства", и новые иллюстрации художника Роэна Дэниела Изона.

Первые два издания будут опубликованы на сайте 27 июня.

Джоан Роулинг написала семь книг о Гарри Поттере. Они впервые увидели свет с 1997 по 2007 годы и были переведены на 65 языков. Общий тираж серии превышает 400 миллионов экземпляров.


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