Прогноз курса доллара и тенге на текущей неделе

Возможный курс национальной валюты на 3-7 июня спрогнозировал эксперт-экономист.

Возможные колебания курса тенге по отношению к американской валюте в ближайшие дни спрогнозировал казахстанский экономист Арман Байганов, разместив соответствующий пост на своей странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Как отметил эксперт, курс национальной валюты на прошедшей неделе формировался в диапазоне 379-382 тенге в сторону ослабления. Факторы для ослабления нацвалюты были достаточно вескими.

- Торговая война, спровоцированная Трампом в отношении Китая, немедленно дала о себе знать, отразившись на снижении нефтяных котировок в пределах 7 долларов. Также повлияли негативные данные о росте объемов добычи нефти в США. На фоне этого курс российского рубля девальвировал на 2%, что оказало существенное давление на курс тенге. Но, несмотря на резкое ухудшение внешних макроэкономических факторов, ослабление тенге составило всего 1%, что свидетельствует о высокой вероятности поддержки нацвалюты путем валютной интервенции со стороны Нацбанка РК, – считает Арман Байганов.

По его мнению, основное влияние на формирование курса национальной валюты на предстоящей неделе будут оказывать следующие внешние и внутренние факторы:

1) Согласно обнародованным еженедельным статистическим данным американской нефтесервисной компании Baker Hughes от 31 мая, количество нефтяных буровых установок в течение недели увеличились на 3 единицы. В тоже время растут объемы добычи и затоваривание нефтяными продуктами в США, что свидетельствует о снижении спроса потребления. Учитывая, что Трамп 31 мая официально заявил об открытии второго фронта торговой войны в отношении Мексики, это спровоцирует дальнейшее снижение стоимости нефти. Основываясь на приведенных факторах, стоимость нефти на предстоящей неделе прогнозируется в пределах 60-62 долларов за баррель Brent в сторону понижения.

2) Существует высокая вероятность дальнейшего осуществления поддержки нацвалюты со стороны Нацбанка в связи с предстоящими выборами.

3) На фоне конфронтации США с внешним миром американская валюта продолжит свое ослабление по отношению к другим валютам, что положительно для курса тенге.

- Основываясь на сложившихся вышеуказанных факторах, биржевой курс нацвалюты по отношению к доллару США на предстоящей неделе будет формироваться в валютном коридоре 382-384 тенге в сторону незначительного ослабления, – резюмировал Арман Байганов.

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