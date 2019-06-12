Казахстанцы получили из-за рубежа почти 117 миллиардов тенге за четыре месяца

Более 50 миллиардов было отправлено из России.

Объем денежных переводов, полученных из-за рубежа, за январь–апрель текущего года составил 116,7 млрд тенге — на 41,3% больше, чем за аналогичный период 2018-го, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ranking.kz.

Также увеличилось и количество транзакций: на 29,1%, до 529,2 тысячи. Средний чек одной транзакции через международные системы денежных переводов за год вырос с 201,6 тыс. до 220,6 тыс. тенге.



Среди стран, из которых были отправлены переводы в РК, лидирует Россия: 50,6 млрд тенге — на 37,9% больше, чем за январь–апрель 2018 года. Количество транзакций выросло на 31,7%, до 271,8 тысячи, что увеличило средний чек одного перевода на 4,7% — со 177,8 тыс. до 186,1 тыс. тенге.

На втором месте Республика Корея: 20,6 млрд тг, рост — сразу на 63,3%. Количество переводов увеличилось на 51,5%, до 54,1 тыс. транзакций. Средний чек вырос с 354,1 тыс. до 381,5 тыс. тг.

Замыкает тройку лидеров Узбекистан, откуда было переведено 10,1 млрд тг — на 70,1% больше, чем в прошлом году. Количество транзакций выросло на 44,3%, до 28 тыс. тг. Средний чек одного перевода из Узбекистана увеличился с 306,1 тыс. до 360,7 тыс. тг.

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