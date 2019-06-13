Племянница певца Беркута Асель Аскар: Меня пытаются очернить
По ее словам, адресат поста - " человек, который эти строки воспримет через свою призму восприятия".
Племянница казахстанского певца Беркута, актриса и блогер Асель Аскар откровенно рассказала о том, что один человек пытается очернить ее в глазах других людей и выразила свои эмоции по этому поводу, передает Zakon.kz.
- Вот сейчас этот человек отличился, пытается показаться мудрым, дальновидным, но как оказалось это все просто образ, который создал себе сам, а теперь демонстрирует всем.
Но тем не менее я считаю, что какие бы у нас не были отношения: дружеские, чистые, ведь они нам были нужны для чего-то. Я не думаю, что рассказывая всему окружению личные беседы, истории, секреты других людей, можно приукрасить себя, как личность. Ведь это правда выглядит нелепо. Сказанные слова дают обратную связь, результаты, но это все временно, - написала Асель Аскар.
По ее словам, адресат поста - " человек, который эти строки воспримет через свою призму восприятия".
- Но тем не менее я думаю, что спустя какое-то время он/она поймёт все правильно! Скорее всего найдутся люди, которые донесут эти слова. Эти строки я посвящу всем тем людям, которым этот человек пытается меня очернить. На самом деле я очень открытая личность. Я сейчас не вхожу в роль жертвы, ни в коем случае. Каждый раз, когда со мной случаются подобные ситуации - я пытаюсь найти причину. Мне хочется извиниться, за те моменты, где я была неправа, ведь мы не идеальны, - пишет Асель.
Откровения девушки продолжаются размышлениями о доверии к людям.
- Я сейчас вновь учусь доверять окружающим. Это опыт. Это нормально, поэтому я очень хочу, чтобы человек просто перестал это делать. Хочу просто сказать: имейте ввиду, если такая личность говорит не очень-то хорошее про меня, то что говорит о вас? Вы можете быть уверены, что все ваши сказанные слова, тайны они будут со мной, ибо у меня нет привычки пересказывать другим людям, то что было сказано от вас. Поэтому я надеюсь, что наши пути больше никогда не пересекутся. Я очень благодарна за преподнесенный мне урок и приятные воспоминания, как никак их было много. Просто спасибо, - заключила Асель Аскар.
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Возможно, это эмоции... Этот пост про человека, который к моему огромному сожалению эти строки воспримет через свою призму восприятия. Но тем не менее я думаю, что спустя какое-то время он/она поймёт все правильно! Скорее всего найдутся люди, которые донесут эти слова. Эти строки я посвящу всем тем людям, которым этот человек пытается меня очернить. На самом деле я очень открытая личность. Я сейчас не вхожу в роль жертвы, ни в коем случае. Каждый раз, когда со мной случаются подобные ситуации - я пытаюсь найти причину. Мне хочется извиниться, за те моменты, где я была неправа, ведь мы не идеальны. Вот сейчас этот человек отличился, пытается показаться мудрым, дальновидным, но как оказалось это все просто образ, который создал себе сам, а теперь демонстрирует всем. Но тем не менее я считаю, что какие бы у нас не были отношения: дружеские, чистые, ведь они нам были нужны для чего-то. Я не думаю, что рассказывая всему окружению личные беседы, истории, секреты других людей, можно приукрасить себя, как личность. Ведь это правда выглядит НЕЛЕПО. Сказанные слова дают обратную связь, результаты, но это все временно. Я уповаю на время... Но иногда изливая душу, мы не задумываемся и совершаем ошибку особенно, когда человек часто упоминает имя Всевышнего, говорит о чем-то высоком, прекрасном. А индивидуальность просто берет и идет против духовных законов. И тут появляется вопрос, точнее вопросы их очень много. После такого и вовсе пропадает доверие к остальным людям. Я сейчас вновь учусь доверять окружающим. Это опыт. Это нормально, поэтому я очень хочу, чтобы человек просто перестал это делать. Хочу просто сказать: имейте ввиду, если такая личность говорит не очень-то хорошее про меня, то что говорит о вас? ⠀ Вы можете быть уверены, что все ваши сказанные слова, тайны они будут со мной, ибо у меня нет привычки пересказывать другим людям, то что было сказано от вас. Поэтому я надеюсь, что наши пути больше никогда не пересекутся. Я очень благодарна за Преподнесенный Мне Урок и приятные воспоминания, как никак их было много. Просто спасибо
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