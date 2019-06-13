Племянница певца Беркута Асель Аскар: Меня пытаются очернить

По ее словам, адресат поста - " человек, который эти строки воспримет через свою призму восприятия".

Племянница казахстанского певца Беркута, актриса и блогер Асель Аскар откровенно рассказала о том, что один человек пытается очернить ее в глазах других людей и выразила свои эмоции по этому поводу, передает Zakon.kz.

- Вот сейчас этот человек отличился, пытается показаться мудрым, дальновидным, но как оказалось это все просто образ, который создал себе сам, а теперь демонстрирует всем.

Но тем не менее я считаю, что какие бы у нас не были отношения: дружеские, чистые, ведь они нам были нужны для чего-то. Я не думаю, что рассказывая всему окружению личные беседы, истории, секреты других людей, можно приукрасить себя, как личность. Ведь это правда выглядит нелепо. Сказанные слова дают обратную связь, результаты, но это все временно, - написала Асель Аскар.

По ее словам, адресат поста - " человек, который эти строки воспримет через свою призму восприятия".

- Но тем не менее я думаю, что спустя какое-то время он/она поймёт все правильно! Скорее всего найдутся люди, которые донесут эти слова. Эти строки я посвящу всем тем людям, которым этот человек пытается меня очернить. На самом деле я очень открытая личность. Я сейчас не вхожу в роль жертвы, ни в коем случае. Каждый раз, когда со мной случаются подобные ситуации - я пытаюсь найти причину. Мне хочется извиниться, за те моменты, где я была неправа, ведь мы не идеальны, - пишет Асель.

Откровения девушки продолжаются размышлениями о доверии к людям.



- Я сейчас вновь учусь доверять окружающим. Это опыт. Это нормально, поэтому я очень хочу, чтобы человек просто перестал это делать. Хочу просто сказать: имейте ввиду, если такая личность говорит не очень-то хорошее про меня, то что говорит о вас? Вы можете быть уверены, что все ваши сказанные слова, тайны они будут со мной, ибо у меня нет привычки пересказывать другим людям, то что было сказано от вас. Поэтому я надеюсь, что наши пути больше никогда не пересекутся. Я очень благодарна за преподнесенный мне урок и приятные воспоминания, как никак их было много. Просто спасибо, - заключила Асель Аскар.

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