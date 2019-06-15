КНБ предупредил об активизации интернет-мошенников

Участились обращения о фишинговой рассылке.

Служба реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT "Государственной технической службы" КНБ РК предупредила об активизации на территории Казахстана интернет-мошенников, сообщает Zakon.kz.

В адрес Службы KZ-CERT участились обращения от владельцев доменных имен Казнета о фишинговой рассылке от имени хостинговых компаний РК следующего характера.

Мошенническая рассылка осуществляется с почтовых сервисов mail.ru. При нажатии кнопки "Оплатить" осуществляется переход на платежный онлайн-сервис Яндекс.Деньги.

Между тем, представители Казахского центра сетевой информации KazNIC и хостинговых компаний РК данную информацию не подтвердили. По их словам, большинство казахстанских хостинговых компаний не практикуют использование для оплаты услуги платежной системы "Яндекс.Деньги" и использование для общения адресов на бесплатных сервисах типа mail.ru или gmail.com.

- Если вы стали жертвой фишинговой рассылки, рекомендуем категорически не переходить по ссылке, - призвали в Службе KZ-CERT.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!