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Столица Казахстана соответствует стандартам - член исполкома МОК

В Казахстане с визитом побывал член исполкома Международного олимпийского комитета, президент Объединенного мира борьбы (UWW) Ненад Лалович.

Фото : МОК15 июня 2019, 22:43

Глава Объединенного мира борьбы (UWW), член исполнительного комитета Международного олимпийского комитета (МОК) Ненад Лалович дал высокую оценку ходу подготовки столицы Казахстана к чемпионату мира-2019 по трем стилям борьбы, передает Zakon.kz.

В Казахстане с визитом побывал член исполкома Международного олимпийского комитета, президент Объединенного мира борьбы (UWW) Ненад Лалович. Он встретился с руководством Национального олимпийского комитета и республиканской федерации борьбы.

О визите в Нур-Султан высоких гостей и подготовке столицы Казахстана к главному старту года для всех без исключения борцов планеты рассказывает генеральный секретарь Казахстанской федерации греко-римской, вольной и женской борьбы Анатолий Волоха.

- В ходе встречи Ненада Лаловича с руководством казахстанского спорта были рассмотрены актуальные вопросы, касающиеся грядущего мирового первенства, которое впервые состоится в нашей стране в сентябре текущего года. Президент UWW лично ознакомился со всей сопутствующей инфраструктурой, побывал на "Барыс-Арене", в различных гостиничных комплексах, посетил офис НОК РК и федерации.
Лалович вместе с техническим делегатом чемпионата мира-2019 Питером Бача и менеджером по проведению соревнований UWW Рамилем Ахмадовым воочию убедились, что наша столица в полной мере соответствует стандартам, необходимым для проведения столь грандиозного и масштабного мероприятия. Хотя работы нам предстоит еще непочатый край, тем не менее, есть уверенность, что мы справимся с возложенными на нас надеждами и проведем один из лучших чемпионатов мира, - сказал Волоха.

Президент Национального олимпийского комитета Тимур Кулибаев, генеральный секретарь НОК РК Сакен Мусайбеков, президент федерации греко-римской, вольной и женской борьбы Сауат Мынбаев и глава оргкомитета ЧМ-2019 Ерлан Кожасбай будут курировать всю работу организационного комитета и совместно с коллегами из UWW координировать подготовительный процесс к мировому первенству.

В сентябре столица Казахстана превратится в "мекку" мировой борьбы, поскольку здесь выступят все лучшие борцы современности.

- Благодаря этому мы ожидаем большой наплыв туристов. За оставшееся время нашей федерации и оргкомитету чемпионата мира предстоит проделать объемную работу. Мы к этому готовы. Могу с уверенностью заявить, что торжественное открытие чемпионата мира и ход ковровых баталий никого не оставят равнодушными, - отметил Анатолий Волоха.

Напомним, квалификационный к Олимпийским играм-2020 чемпионат мира пройдет в столице Казахстана с 14 по 22 сентября 2019 года. На турнире ожидается участие многократных победителей и призеров главных стартов четырехлетия и мировых первенств.

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Альберт Ахметов


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