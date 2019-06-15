Столица Казахстана соответствует стандартам - член исполкома МОК

В Казахстане с визитом побывал член исполкома Международного олимпийского комитета, президент Объединенного мира борьбы (UWW) Ненад Лалович.

Глава Объединенного мира борьбы (UWW), член исполнительного комитета Международного олимпийского комитета (МОК) Ненад Лалович дал высокую оценку ходу подготовки столицы Казахстана к чемпионату мира-2019 по трем стилям борьбы, передает Zakon.kz.

В Казахстане с визитом побывал член исполкома Международного олимпийского комитета, президент Объединенного мира борьбы (UWW) Ненад Лалович. Он встретился с руководством Национального олимпийского комитета и республиканской федерации борьбы.

О визите в Нур-Султан высоких гостей и подготовке столицы Казахстана к главному старту года для всех без исключения борцов планеты рассказывает генеральный секретарь Казахстанской федерации греко-римской, вольной и женской борьбы Анатолий Волоха.

- В ходе встречи Ненада Лаловича с руководством казахстанского спорта были рассмотрены актуальные вопросы, касающиеся грядущего мирового первенства, которое впервые состоится в нашей стране в сентябре текущего года. Президент UWW лично ознакомился со всей сопутствующей инфраструктурой, побывал на "Барыс-Арене", в различных гостиничных комплексах, посетил офис НОК РК и федерации.

Лалович вместе с техническим делегатом чемпионата мира-2019 Питером Бача и менеджером по проведению соревнований UWW Рамилем Ахмадовым воочию убедились, что наша столица в полной мере соответствует стандартам, необходимым для проведения столь грандиозного и масштабного мероприятия. Хотя работы нам предстоит еще непочатый край, тем не менее, есть уверенность, что мы справимся с возложенными на нас надеждами и проведем один из лучших чемпионатов мира, - сказал Волоха.

Президент Национального олимпийского комитета Тимур Кулибаев, генеральный секретарь НОК РК Сакен Мусайбеков, президент федерации греко-римской, вольной и женской борьбы Сауат Мынбаев и глава оргкомитета ЧМ-2019 Ерлан Кожасбай будут курировать всю работу организационного комитета и совместно с коллегами из UWW координировать подготовительный процесс к мировому первенству.

В сентябре столица Казахстана превратится в "мекку" мировой борьбы, поскольку здесь выступят все лучшие борцы современности.

- Благодаря этому мы ожидаем большой наплыв туристов. За оставшееся время нашей федерации и оргкомитету чемпионата мира предстоит проделать объемную работу. Мы к этому готовы. Могу с уверенностью заявить, что торжественное открытие чемпионата мира и ход ковровых баталий никого не оставят равнодушными, - отметил Анатолий Волоха.

Напомним, квалификационный к Олимпийским играм-2020 чемпионат мира пройдет в столице Казахстана с 14 по 22 сентября 2019 года. На турнире ожидается участие многократных победителей и призеров главных стартов четырехлетия и мировых первенств.

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Альберт Ахметов

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