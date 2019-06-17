Киберспортивный турнир на 18 млн тенге прошел без зрителей в Москве

Трансляцию на стриминговом сайте смотрели всего 100 зрителей.

15 июня в Москве в спортивном комплексе ЦСКА (вмещает 10 тысяч человек) прошёл турнир Moscow Cyber Cup по футбольному симулятору FIFA 19. Власти Москвы выделили на его проведение более 30 миллионов рублей (около 180 млн тенге). Как сообщили киберспортивный аналитик Cyberslovo и журналист Анатолий Аминев, турнир посетили около 10 человек, пишет TJournal.

Как рассказал Аминев, мероприятие началось в 9 утра и продлилось до 21:30. Судя по фотографиям со спорткомплекса, большинство кресел в зале действительно пустовали.

По информации DW, за несколько дней до начала турнира, который изначально заявляли в качестве международного, выяснилось, что участники из других стран не смогут выступить на турнире. Кроме того, изменилась и сумма приза для победителя. За четыре дня до соревнований организаторы объявили, что по правилам разработчика игры FIFA 19, призовой фонд не может превышать 2,5 тысяч долларов.

Под рекламу мероприятия было выделено около 4,7 млн рублей, однако у организации нет ни собственного сайта, ни страниц в соцсетях. В качестве ведущих турнира были заявлены бывший футболист и блогер Евгений Савин, а также журналистка Мария Командная. На гонорар ведущим было выделено по 450 тысяч рублей, однако на мероприятии их не было. Командная написала на своей странице в Twitter, что ее на Moscow Cyber Cup не приглашали.

Власти Москвы выделили 37,5 миллиона рублей на турнир по FIFA. На сайте госзакупок заявлены ведущие — Савин и Командная. Гонорар — 450 штук каждому ???????????? Вот только нас с Савой никто на этот турнир не звал. Чуваки, хватит так нагло пилить бабки! https://t.co/7IgDQRJI20 — Мария Командная (@komandnaya) 16 июня 2019 г.

Ведущим кубка в итоге был блогер Никита Ковальчук, который отверг обвинения о присвоении средств. Он заявил, что сумма его гонорара была значительно меньше, однако конкретную сумму не назвал. Ковальчук также отметил "очень слабый" уровень организации.

- Своим менеджерам я еще в середине мероприятия сказал, что на будущее мы не принимаем предложение от фирмы, что нас позвала, потому что в таких условиях я работать не готов, - заявил Никита Ковальчук.

Как отмечает онлайн-издание Tjournal, сумма, которую выделили на проведение Moscow Cyber Cup, сравнима с официальными соревнованиями по FIFA 19, которые проводятся в США. При этом, как подчеркивают СМИ, мероприятие не освещалось в соцсетях или медиа, о нем практически не упоминали даже те киберспортсмены, которые участвовали в кубке.

Не больше зрителей смотрели Moscow Cyber Cup и в интернете. Согласно информации аналитического центра Esports Charts, в среднем за трансляцией на Twitch следили 87 человек, в пиковый момент - 136 зрителей.

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