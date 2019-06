Facebook представил собственную криптовалюту

К моменту запуска Libra можно будет использовать только для перевода денег от одного человека к другому.

Американская компания Facebook к 2020 году запустит в обращение собственную криптовалюту Libra, сообщается в блоге социальной сети, передает Zakon.kz.

В создании Libra примут участие платежные системы Visa Inc., Mastercard Inc., PayPal Holding Inc., Uber Technologies Inc. и другие.

Facebook создала дочернюю компанию Calibra, которая будет обеспечивать разделение финансовых и социальных данных, а также работу криптовалюты. На ее базе будет создан цифровой кошелек, который позволит платить за онлайн-покупки с помощью Libra.

Libra запустят к 2020 году.

К моменту запуска Libra можно будет использовать только для перевода денег от одного человека к другому. В Facebook ожидают, что криптовалюта будет востребована преимущественно в развивающихся странах, жители которых не имеют доступа к традиционным банкам.

В планы Facebook входит также создание stablecoin – цифровой актив, который привязан к валюте, не обеспеченной резервами.

