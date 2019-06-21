Касым-Жомарт Токаев открыл конференцию, посвященную правлению Назарбаева

Прошедшие 30 лет стали периодом напряженной борьбы с инертностью устаревшего мышления.

В Алматы 21 июня началась Международная научная конференция "30 лет лидерства", посвященная политической деятельности Нурсултана Назарбаева, передает корреспондент Zakon.kz.

На конференцию прибыли Президент РК Касым-Жомарт Токаев, Первый Президент Нурсултан Назарбаев, министры, главы ведомств, акимы, известные зарубежные и казахстанские общественные и государственные деятели, ученые, исследователи и эксперты.

С приветственным словом выступил Президент РК Касым-Жомарт Токаев.

- Прошедшие 30 лет стали периодом напряженной борьбы с инертностью устаревшего мышления, преодоления ретроградства и в конечном счете, многочисленных побед и успехов на благо нашей страны. По мнению зарубежных экспертов, под руководством Первого Президента был реализован самый успешный проект на постсоветском пространстве. На руинах постсоветской экономики с инфляцией, неработающими предприятиями, тотальным дефицитом товаров было построено сильное государство, вошедшее в число динамичных экономик Евразии. При столь не многочисленном населении, Казахстан вошел в первые 50 государств мира, ВВП нашей страны превысил числа всех центрально азиатских государств вместе взятых. Широко известно, истинным лидером становится лишь тот, кто может подняться до понимания парадигм современности, такой политик ясно видит стоящие перед страной вызовы, правильно определяет цели и задачи и главное – обладает надлежащей волей для претворения их в жизнь. Нурсултану Абишевичу Назарбаеву самой судьбой было предначертано повести за собой многонациональный народ в новую историческую эпоху, - сказал Президент РК.

На конференции рассмотрят политические, экономические, исторические, правовые и другие аспекты, связанные с феноменом политического лидерства Нурсултана Назарбаева.

По мнению отечественных и зарубежных экспертов, Нурсултан Назарбаев – политик, которому на постсоветском пространстве нет равных по опыту, стратегическому видению и политической интуиции. Это сильный лидер с талантом творческого мышления, обладающий уникальной способностью генерировать и претворять в жизнь свои идеи, неординарностью, харизмой и активностью.

22 июня 1989 года Нурсултан Назарбаев был избран на пост Первого секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Казахстана и с тех пор бессменно руководил Казахстаном на протяжении 30 лет, проводя четко выстроенную, эффективную государственную политику.

Асема Тунгушбаева

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