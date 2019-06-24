NASA подтвердило обнаружение метана на Марсе

У марсохода нет оборудования для определения источника метана, и пока что нельзя установить, был ли у него биологическое или геологическое происхождение

Национальное управление США по исследованию космического пространства (NASA) на своем сайте подтвердило обнаружение метана в атмосфере Марса, передает РИА Новости.

Ранее со ссылкой на газету New York Times сообщалось, что марсоход NASA в ходе измерений в среду обнаружил поразительно высокий объем метана в атмосфере планеты. Он получил инструкции из центра проводить дальнейшие замеры. По информации газеты, результаты этих наблюдений, как ожидается, будут на Земле в понедельник. Таким образом, находка может свидетельствовать о существовании микроорганизмов на планете.

- На этой неделе марсоход NASA Curiosity сделал удивительное открытие: самое большое количество метана за время измерений во время этой миссии, - около 21 миллиардных долей. Одна миллиардная доля означает, что если взять объем воздуха на Марсе, одну миллиардную часть объема воздуха составит метан, - говорится в сообщении на сайте NASA.

Отмечается также, что жизнь микроорганизмов является важным источником метана на Земле, но метан также может быть создан в результате взаимодействия между камнями и водой.

Специалисты NASA подчеркнули, что у марсохода нет оборудования для определения источника метана, и пока что нельзя установить, был ли у него биологическое или геологическое происхождение и "древний" он или же "современный".

Также отмечается, что команда Curiosity обнаруживала метан много раз в течение миссии. Согласно предыдущим записям, фоновые уровни газа поднимались и падали сезонно. Кроме того, фиксировались внезапные всплески метана, но у команды специалистов очень мало информации по этому поводу.

В 2014 году NASA сообщило, что марсоход Curiosity обнаружил на поверхности Красной планеты органические соединения и метан. Прибор SAM (Sample Analysis on Mars) на борту ровера выявил временный всплеск метана, который, как предположили ученые, может свидетельствовать о локализованном источнике газа биологического или небиологического происхождения на поверхности планеты. Продлившиеся исследования позволили сделать вывод, что концентрация метана в атмосфере Марса увеличивается во время теплого летнего периода и значительно сокращается холодной зимой.

Curiosity совершил в 2012 году посадку в районе марсианского кратера Гейл, в котором хорошо просматриваются глубинные слои марсианского грунта, раскрывающие геологическую историю планеты. Основными задачами миссии Curiosity на Марсе является проведение детальных геологических и геохимических исследований, изучение атмосферы и климата планеты, поиск воды или следов ее присутствия, органических веществ. Эти данные помогут определить, был ли когда-то Марс пригоден для жизни и есть ли на нем места, пригодные для жизни сейчас.

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