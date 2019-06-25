Мажилисмены перечислят однодневный заработок в помощь жителям Арыси

Ранее средства перечислили министерства образования и науки, юстиции, а также бизнес-сообщество и СМИ.

Фото : total.kz

Сегодня Бюро Мажилиса под председательством Спикера Палаты Нурлана Нигматулина приняло Постановление о перечислении однодневного заработка в Корпоративный фонд социального развития "Түркістан", сообщает Zakon.kz. Деньги предназначены для оказания помощи жителям города Арысь Туркестанской области, где накануне произошло чрезвычайное происшествие. Ранее средства перечислили министерства образования и науки, юстиции, а также бизнес-сообщество и СМИ.

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