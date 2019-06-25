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Военнослужащие Алматы оказывают материальную помощь пострадавшим в Арыси

Более 300 военнослужащих и гражданского персонала местных органов военного управления Алматы решили перечислить однодневную заработную плату в помощь пострадавшим в результате взрыва.

Фото : zakon.kz25 июня 2019, 09:20

Военнослужащие местныx органов военного управления г. Алматы приняли решение оказать материальную помощь жителям города Арысь, пострадавшим от взрывов боеприпасов, передает Zakon.kz.

Более 300 военнослужащих и гражданского персонала местных органов военного управления Алматы решили перечислить однодневную заработную плату в помощь пострадавшим в результате взрыва в городе Арысь Туркестанской области.

- Трагедия, произошедшая в Арыси, никого не оставила равнодушным. В этот сложный для страны период мы призываем всех объединиться вокруг пострадавших и оказать посильную помощь, - говорит начальник Департамента по делам обороны города Алматы полковник Амантай Усербаев.

Все средства будут перечислены в адрес Корпоративного фонда социального развития "Туркестан" по адресу Туркестанская область, город Туркестан, Кызылордатасжолы, здание 34а. почтовый индекс 611200, БИН 100440016000, Филиал АО "Forte Bank" в городе Туркестане, ИИК KZ7196528F0007014540, БИК IRTYKZKA.

24 июня в Арыси прогремела череда взрывов на складе с военными боеприпасами. Погибли два человека, пострадали 165 человек.

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