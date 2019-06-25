Полицейские Уральска осуждены за подделку доказательств по уголовному делу

Постановлением судебной коллегии по уголовным делам Западно-Казахстанского областного суда приговор оставлен без изменения.

Межведомственной следственно-оперативной группой Департамента КНБ и Департамента полиции Западно-Казахстанской области 6 февраля завершено расследование уголовного дела в отношении сотрудников Управления полиции Уральска, передает Zakon.kz со ссылкой на КНБ РК.

Именно заместителя следственного отдела Е.Есекенова, начальника отдела по борьбе с наркобизнесом М.Сейлева и старшего оперуполномоченного отдела по борьбе с наркобизнесом З.Кубашева по факту фальсификации доказательств по уголовному делу и незаконного освобождения Б.Аккулова от уголовной ответственности.

10 апреля судом Уральска Е.Есекенов признан виновным по статьям 413 ("Заведомо незаконное освобождение от уголовной ответственности"), 416 ч.6 ("Фальсификация доказательств по уголовному делу о тяжком или особо тяжком преступлении") УК РК и приговорен к 6 годам лишения свободы, М.Сейлев по ст.ст.28 ч.5 - 413 УК РК, З.Кубашев по ст.413 УК РК приговорены к 4 годам лишения свободы, Б.Аккулов признан виновным по ст.297 ч.2 ("Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов") УК РК и приговорен к 6 годам лишения свободы.

13 июня постановлением судебной коллегии по уголовным делам Западно-Казахстанского областного суда приговор оставлен без изменения.

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