Бывшая домработница "вычистила" квартиру на 11 миллионов тенге

Ее задержала полиция.

Полицейскими задержана домработница, обокравшая своих бывших работодателей, сообщает Zakon.kz со ссылкой на столичный Департамент полиции.

Ее добычей стали драгоценности и женские сумки известных брендов.

Полицейские с помощью видеокамер установили и задержали 28-летнюю подозреваемую. Как выяснилось, задержанная один месяц проработала домработницей в квартире и за это время ей удалось сделать дубликаты ключей от входной двери. Вынашивая план совершения кражи несколько месяцев, девушка основательно подготовилась к совершению преступления. Чтобы не быть узнанной в объективах камер видеонаблюдений, она прятала лицо за солнцезащитными очками и бейсболкой.

Похищенные вещи подозреваемая сбыть не успела, они были полностью изъяты и возвращены владельцам. В настоящее время проводится досудебное расследование по статье "кража", задержанная водворена в изолятор временного содержания.

Отмечается, что в рамках ОПМ и рейдовых мероприятий, в столице раскрыто порядка 170 квартирных краж, в том числе 22 кражи из категории "прошлых лет".

Как показывает анализ, всплеск квартирных краж приходится на летнее время года.

Для того, чтобы обезопасить себя и свое жилище от проникновения непрошенных гостей полицейские рекомендуют жителям оборудовать квартиры и частные дома охранными сигнализациями, не экономить на установке дорогостоящих замков с накладками из твердосплавных материалов, которые трудно вскрыть в короткие сроки.

Кроме того, в обязательном порядке владельцам частных домов необходимо устанавливать металлические решетки на окна, проследив при этом их качественную установку. Известны случаи, когда решетки носили декоративный характер и при проникновении в дом воры легко срывали их с окон. Желательно также оборудовать в доме систему видеонаблюдения.

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