Нигматулин: Арыс, мы вместе!
Нигматулин от имени всего депутатского корпуса выразил глубокие соболезнования семьям погибших.
Фото : пресс-служба Мажилиса26 июня 2019, 09:39
Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин подчеркнул важность единения всех казахстанцев, сплотившихся для помощи жителям Арыси, пострадавшим в результате взрывов на складе боеприпасов, передает Zakon.kz.
Открывая сегодня пленарное заседание Палаты, Спикер Мажилиса от имени всего депутатского корпуса выразил глубокие соболезнования семьям погибших и слова поддержки пострадавшим в чрезвычайной ситуации.
- Сегодня все казахстанцы, как единый народ, сплотились для оказания помощи жителям города Арысь. В стороне не остались и депутаты Мажилиса, перечислившие однодневную зарплату в фонд специальной помощи, - отметил Нигматулин.
По словам Председателя Мажилиса, также в Арысь выехала и группа депутатов Палаты для встреч с населением в эвакуационных пунктах.
- Сейчас главное – быстрее восстановить Арысь и наладить жизнь жителей города, - подчеркнул Нурлан Нигматулин.
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