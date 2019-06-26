Нигматулин: Арыс, мы вместе!

Нигматулин от имени всего депутатского корпуса выразил глубокие соболезнования семьям погибших.

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин подчеркнул важность единения всех казахстанцев, сплотившихся для помощи жителям Арыси, пострадавшим в результате взрывов на складе боеприпасов, передает Zakon.kz.

Открывая сегодня пленарное заседание Палаты, Спикер Мажилиса от имени всего депутатского корпуса выразил глубокие соболезнования семьям погибших и слова поддержки пострадавшим в чрезвычайной ситуации.

- Сегодня все казахстанцы, как единый народ, сплотились для оказания помощи жителям города Арысь. В стороне не остались и депутаты Мажилиса, перечислившие однодневную зарплату в фонд специальной помощи, - отметил Нигматулин.

По словам Председателя Мажилиса, также в Арысь выехала и группа депутатов Палаты для встреч с населением в эвакуационных пунктах.

- Сейчас главное – быстрее восстановить Арысь и наладить жизнь жителей города, - подчеркнул Нурлан Нигматулин.

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