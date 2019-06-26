Облако в виде гриба после взрыва в Арыси объяснили в Минобороны

Это обычный результат взрыва и не обязательно для этого ядерный взрыв.

Заместитель министра обороны Тимур Дандыбаев объяснил облако в виде гриба после взрыва на воинских складах недалеко от Арыси, передает Zakon.kz.

- Это обычный результат взрыва и не обязательно для этого ядерный взрыв. Он похож на гриб, как вы говорите, в силу того, что большой пороховой заряд, возможно, какой-то эквивалент заряда существовал, - пояснил Дандыбаев.

Причины взрыва изучает комиссия.

- Комиссия представит результаты своей работы, что и как произошло, тогда и сможем на все ответить. Боеприпасы, находящиеся там, никакого ядерного заряда не имели. Никаких последствий для граждан, мирного населения не будет, не ожидается. Следствие покажет, - резюмировал спикер.

Замминистра внутренних дел Юрий Ильин 25 июня сообщил, что на взорвавшихся складах находились боеприпасы различного характера для сухопутных войск – это артиллерийские боеприпасы и системы залпового огня ракетных установок. Он напомнил, что любой взрыв, в том числе, связанный с ГСМ, образует облако, напоминающее крупный взрыв.

Никаких радиоактивных элементов или химических веществ на этих складах не было.

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