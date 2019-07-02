Как финансистка в оперное пение ушла. История алматинки в Италии

В Италии оперой наслаждаются – казахстанка рассказала, реально ли поступить в итальянскую консерваторию.

Казахстанка Жибек Сеитова учится в государственной консерватория имени Джованни Баттиста Перголези в итальянском городе Фермо, перешла на второй курс Triennio по программе "оперный вокал", мечтает спеть партию Жибек в опере "Кыз-Жибек" на сцене родного ГАТОБ имени Абая. Кто бы мог подумать, что еще пару лет она, имея финансовое образование, работала в крупной французской компании в Алматы и лишь мечтала о том, чтобы однажды просто выйти на сцену. Вдохновляющую историю попадания в оперное пение Жибек рассказала в интервью корреспонденту Zakon.kz.

- Когда вообще поняли, что хотите посвятить себя музыке? Как Вы пришли к мысли стать оперной певицей? Кто подал Вам эту идею, или что повлияло на это решение, когда это произошло?

- Не сразу, не с детства, и довольно спонтанно. Я закончила Университет КИМЭП как финансист и маркетолог. Сразу после окончания нашла работу мечты в крупной французской компании. И начала брать уроки вокала, сначала просто так, потому что понравилось, постепенно поняла, что это мне нравится очень сильно. Музыкальную школу я никогда не заканчивала, дома сама учила сольфеджио и фортепиано, по вечерам после работы ездила еще на курсы итальянского. Помогали мне лучшие в своем деле: посчастливилось познакомится с Людмилой Сергеевной Быковой, гениальным теоретиком и бывшим профессором КНК имени Курмангазы, и любимой Гульнар Шахановной Жидиловой, концертмейстером ГАТОБа. Они занимались со мной очень тщательно, благодаря им я знаю сольфеджио лучше, чем итальянские студенты.

Но знания давались с трудом тогда, мой мозг, привыкший мыслить в области финансов, не сразу начал понимать, что нужно делать. Еще сложнее дело обстояло с вокалом. В Алматы я сменила за несколько месяцев четырех преподавателей, главным локомотивом тогда была Жамиля Тулегеновна Баспакова, сопрано из ГАТОБ. Она умеет зарядить невероятной энергией. К слову, она меня и отправила буквально пинком в Италию учится. Ее мне посоветовал Таир Тажи, молодой бас из труппы ГАТОБ, благодаря его совету и начался мой путь в опере. С остальными преподавателями тут дело обстояло сложнее, мне, как новичку, было страшно порой, тело вообще не понимало, как и что делать… это был довольно сложный период, но интересный.

- Можно ли сказать, что обучение и выступления в Италии (когда Вы впервые туда приехали) сильно изменило Ваш профессиональный уровень, может быть, мировоззрение?

- Когда я приехала в Италию, то не поступила в одну академию. Просто сказали: "Девушка, мы ставим репертуар для работы в театрах, вам к нам вообще рано".

Позже проучилась полтора года в Оперной студии в городе Пезаро, и штурмовала консерватории. Удалось с третьей попытки. Изменилось в Италии, скорее, мое отношение к вокалу, пришло понимание, что оперный артист - это серьезнейшая профессия, сложный интеллектуальный (!) труд, глубокая внутренняя работа. Я начала относиться к вокалу не как к неожиданно случившемуся со мной приключению, а с особым пиететом. В то же время опера - это не только серьезность и чопорность, это еще и фан. Да, вопреки стереотипам, опера увлекательна, я рада, что в Италии оперой наслаждаются, и часто режиссер внедряет какие-то комичные находки, подчеркивая, что опера - для всех.

- Достаточно ли казахстанского багажа знаний, чтобы поступить на оперное пение в Италии?

- Я училась в Алматы всего несколько месяцев, мне сложно судить. Скажу только, что у нас в Казахстане есть невероятные голоса, яркие, сочные, и часто этого хватает, чтобы поступить в Италию, даже не владея языком. Хватит ли, чтобы пойти в Европе дальше консерватории, вопрос другой.

Мне часто пишут люди, желающие петь, но не владеющие базовыми знаниями сольфеджио или не знающие нот. Мне кажется, все еще есть мнение, что вокал – это только голос. Ну чего уж скрывать, я сама вначале так думала… Но на самом деле, необходимы знания.

- Как реагируют педагоги, сокурсники, когда узнают, что Вы из Казахстана?

- С удивлением и интересом, я единственная казашка в консерватории, если не в городе, спрашивают где это и восхищаются фото, которые у меня всегда наготове. Как и казахстанский шоколад, который им по вкусу пришелся. Недавно приготовили манты у меня дома, все довольны были. Я рада, что у меня есть возможность рассказывать о своей стране, о культуре, часто удивляются внешности, даже в магазине однажды остановила меня женщина и долго расспрашивала, где же находится Казахстан.

- Какой главный совет вы могли бы дать казахстанкому музыканту, желающему поступить в европейскую консерваторию? На что обратить внимание?

- Если вокалисту, то произношение, понимание текста, который поешь. Итальянцы, как хозяева языка, на котором написано почти 80% оперной музыки, крайне требовательны к тому, чтобы слова выпевались четко, тебе простят акцент, но не поймут, если ты споешь О вместо А.

Также необходимо слушать. Много. Великих, старых, молодых, не важно. Главное, уметь разбираться, читать, знать арии, это не для кругозора, скорей тренирует ухо на предмет того, как петь плохо и как - хорошо.

А еще не бояться. Там все намного проще, чем вы думаете, дерзайте, международный опыт будет каждому полезен.

- Какие были трудности возникали в процессе адаптации к учебе? Какие партии, языки даются сложнее всего? Какое выступление на данный момент для Вас самое запоминающееся?

- Трудности были немного в начале с профессиональным языком. У меня был довольно бытовой уровень итальянского, уровня Б2, для учебы нужно владеть профессиональным языком и знание сленга. Сейчас уже не чувствую совсем этого, часто думаю уже на итальянском. Ну и среди педагогов (а их в Италии огромное множество), важно найти своего, притереться, довериться…

Самое запоминающиеся выступление, пожалуй, случилось на вступительных экзаменах в 2018-м, когда я в один нереально жаркий день пела вступительные в две разных консерватории в двух разных городах, в промежутке обедала и даже распевалась в поезде. Благо, итальянцы не возражали.

- Есть ли перспективы получить контракт в Италии и остаться там на работу после окончания учебы?

- Перспективы есть всегда у тех, кто любит профессию, понимает ее. Нужно самим искать их, тебе не принесут прослушивания и конкурсы на блюдечке. О рабочих перспективах мне сложно говорить пока, так как весь фокус сейчас на учебе.

- Творчество – это хорошо, но жизнь не бывает без рутины. Комфортно ли жить в Италии? Есть ли что-то, что напрягает?

- В Италии очень комфортно, люди теплые и открытые, часто напоминают казахов, готовы помочь и очень им приятно, когда ты говоришь на их родном языке. Сложности только, что банки работать могут лишь 2 часа в день, магазины закрываются ровно в 8 вечера, закрыты в воскресенье, сначала было прям сложно, сейчас адаптировалась. Иногда мне необходим отдых от итальянской эмоциональности и тогда я приезжаю к родителям в Алматы, наполняюсь любовью и дышу горным воздухом, и радуюсь открытым по воскресеньям магазинам(смеется).

- Какие у Вас приоритеты в репертуаре? Какие партии хотели бы еще спеть?

- Репертуар чаще определяет Маэстро (преподаватель), по крайней мере, так должно быть. Мой голос - лирико-колоратурное сопрано, сейчас пою Моцарта, Перголези, Паизиелло, Беллини, и др в основном итальянский репертуар. И конечно, в Италии не обойдешься без обширного религиозного репертуара - мессы, мадригалы и старинные арии-молитвы. Моя большая мечта, помимо великих опер Моцарта, Беллини, Россини, спеть партию Жибек из оперы Кыз-Жибек на сцене любимого ГАТОБ, куда с детства с большим удовольствием ходила на спектакли. Надеюсь, она сбудется.

Альберт Ахметов

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