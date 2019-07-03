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США призвали Казахстан делиться опытом по интеграции вернувшихся из Сирии

Госсекретарь США также отметил поддержку Казахстаном продолжительного мира в Афганистане.

Фото : Pixabay3 июля 2019, 06:01

Госсекретарь США Майк Помпео попросил главу МИД Казахстана поделиться с другими странами опытом репатриации и последующей интеграции побывавших в Сирии граждан, сообщает РИА Новости.

- Госсекретарь отметил глобальное лидерство Казахстана в репатриации и реинтеграции своих граждан, (вернувшихся) из Сирии и призвал Казахстан делиться своим опытом с другими странами, - сообщила пресс-служба госдепартамента по итогам прошедшей в Вашингтоне во вторник встречи глав внешнеполитических ведомств США и Казахстана.

Помпео также отметил поддержку Казахстаном продолжительного мира в Афганистане и высказался за укрепление двусторонних отношений при новом правительстве. Госсекретарь США, как сообщила официальный представитель ведомства Морган Ортагус, "приветствовал высказывания президента Касым-Жомарета Токаева о росте участия казахстанцев в политическом процессе и защите фундаментальных свобод жителей страны".

В рамках трех этапов операции "Жусан" из Сирии были вывезены 524 казахстанских гражданина, включая 30 мужчин, 137 женщин, 357 несовершеннолетних из них 27 сирот. Сейчас они проходят процесс реабилитации. Ролик о вернувшихся из Сирии ранее опубликовал КНБ. Операцией "Жусан" также заинтересовались государства-члены ООН


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