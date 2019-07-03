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Досаев: Долги, проданные коллекторам, погашать не будут

5 млн казахстанцев до конца июля банки спишут штрафы и пени, но те, чьи долги попали к коллекторам, не подпадают под списание.

Фото : Zakon.kz3 июля 2019, 13:44

В кулуарах Мажилиса Парламента РК глава Национального банка РК Ерболат Досаев рассказал, что штрафы и пени спишут 5 млн гражданам, но те, что переданы коллекторам, не подпадут под кредитную амнистию, передает корреспондент Zakon.kz.

- Штраф и пени спишут всем. На сегодня это 5 млн. Те, кто брал кредиты - их штрафы и пени спишут банки до конца июля, - сказал он.

При этом Досаев уточнил, что долги, проданные коллекторам, не подпадают под кредитную амнистию.

- Те, что проданы, уже все. Остальные, которые остались еще на балансе банка, будут работать с ними, - пояснил глава финрегулятора.

В настоящее время численность экономически активного населения в Казахстане составляет 9 млн человек. Из них занятые, включая самозанятых, это 8,5 млн граждан. Получается, что 5 млн имеют кредиты, по которым государство погасит штрафы и пени.

Оксана Скибан, Нур-Султан


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