Казахстанец с патологией слуха записал дебютную песню

Из-за повреждения слуховых нервов у него диагностировали 3 степень тугоухости, он практически не слышит высокочастотные звуки.

Отличный деятельный парень, хороший предприниматель , семьянин, социально активный, коммуникабельный молодой человек… Олжасу Серику немного не повезло, он родился с патологией слуха, мог слышать всего 20% от того, что доступно слуху здорового человека, но он не сдавался, отлично учился, развивался, и реализовал детскую мечту о сцене, передает Zakon.kz.

Олжас Серик – ровесник Независимости, но практически всю свою жизнь отличался от окружающих.

Дело в том, что он родился с ушной патологией. Из-за повреждения слуховых нервов у него диагностировали 3 степень тугоухости, он практически не слышит высокочастотные звуки. Такая патология не позволяет ему слышать шепот, тихие и высокие голоса. Из-за этого в школе и университете его считали высокомерным, думая, что он специально не реагирует.

Проблемы возникли на работе в госорганах – Олжас признался, что ему пришлось уволиться из госорганов, поскольку он на собраниях не слышал абсолютно ничего.

- Мне пришлось уволиться с работы и также как и в школе стал отличником начал все с нуля, и создал свой бизнес: сеть квестов. Поэтапно я меня свое направление: занимался услугами различного вида, торговлей, выращиванием тюльпанов в теплице. Но одно я держал в уме точно: это детская мечта- выступать на сцене. В прошлом году в одном мероприятий один мой знакомый увидев как я пою решил что мне нужно продолжать петь и помог купить мне слуховой аппарат. С тех пор в течение года я занимаюсь вокалом. И вот мы выпустили сегодня свой первый клип на родном языке, - рассказал Олжас.

В стремлении к пению его поддержала любящая супруга, с которой он и записал трек на родном языке "Махаббат терапиясы" дуэтом.

Альберт Ахметов

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